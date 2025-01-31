Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Російські окупаційні війська окупували Новоандріївку Донецької області та просунулися в районі кількох населених пунктів.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що ворог просунувся, зокрема, в населеному пункті Неліпівка.

"Ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко", – сказано в повідомленні.

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Водночас Сили оборони України відновили позиції біля населеного пункту Удачне в Донецькій області.

Офіційного підтвердження викладеної у дописі DeepState інформації немає.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 30 січня, станом на 22:00 на передовій відбулося 125 бойових зіткнень із противником. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Згідно зі зведенням, найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку. Там загарбники 51 раз атакували позиції Сил оборони України.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомляв, що окупанти просунулися до південної сторони Покровська Донецької області і проводять атаки на позиції Сил оборони. За його словами, ворог щільно використовує піхоту групами від двох до десяти осіб.

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