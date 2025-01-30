Для атак росіяни зосереджують піхотні групи та використовують погодні умови.

Російські окупанти просунулися до південної сторони Покровська Донецької області і проводять атаки на позиції Сил оборони.

Про це сказав речник Національної гвардії Руслан Музичук в етері телемарафону. "Ворог продовжує вести наступальні дії і відносно населених пунктів в районі Покровська, так і по південному флангу самого Покровська", - зазначив він.

За словами Музичука, для атак росіяни зосереджують піхотні групи та використовують погодні умови. Він пояснив, що туман заважає роботі української аеророзвідки, тому ворог щільно використовує піхоту групами від двох до десяти осіб.

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Ситуація в районі Покровська

На початку місяця в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що росіяни намагаються оточити Покровськ через сусідні населені пункти.

Тоді ж капітан Національної гвардії, командир дивізіону артилерійської розвідки, Герой України Віталій Литвин говорив, що ЗСУ докладають максимальних зусиль, щоб не дати окупаційним силам зайти в Покровськ. За його словами, росіяни намагалися обійти Покровськ з напрямків Піщане та Миколаївка, де вони покращили тактичне становище.

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