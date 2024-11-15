Найскладнішим напрямком на передовій залишається Курахівський.

Завершився 995-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці", – повідомляє проєкт DeepState.

Офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає.

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За даними аналітиків, Курахівський напрямок залишається найскладнішим на фронті. Від початку листопада там сталося вже 690 бойових зіткнень із противником.

"Важкою ситуація залишається на Покровському відтинку, але змін на мапі не так й багато. Значна активність ворога спостерігається й на Куп'янському, Времівському та Лиманському відтинках", – пише DeepState.

За перші 13 днів листопада ситуація на різних напрямках виглядає так:

Курахівський – 690 зіткнень;

Покровський – 435;

Лиманський – 163;

Куп'янський – 145;

Времівський – 130;

Торецький – 92;

Харківський – 77;

Придніпровський – 50;

Краматорський – 30.

Найменшу активність за цей час росіяни проявляли на Оріхівському та Сіверському напрямку. За даними проєкту, там сталося 24 та 23 бойових зіткнення відповідно.

Війна в Україні: важливі новини

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 14 листопада станом на 22:00 на передовій відбулося 138 бойових зіткнень із противником.

Тим часом російські загарбники продовжують скоювати воєнні злочини на українській землі. Ворожі військові розстріляли мирну мешканку на Донеччині, повідомили в Офісі генпрокурора. Росіяни вбили її 10 листопада – це сталося на околицях села Терни Лиманської громади.

Крім того, ворог атакує Україну різною зброєю. Ввечері 14 листопада росіяни масовано атакували Одесу. Відомо про одну загиблу та 8 постраждалих осіб. Серед постраждалих – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеня важкості перебуває в лікарні. Також у важкому стані госпіталізовано 22-річного хлопця.

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