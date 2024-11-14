Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки.

Одеса під масованою атакою російської армії, в місті пожежі, пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Як передає кореспондент УНІАН, пізно ввечері 14 листопада під час повітряної тривоги в місті почалися вибухи.

Оновлено 23:15. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район.

"Є загибла та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини. Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога", - написав він.

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Раніше Кіпер попередив про застосування ворогом ударних безпілотників та попросив населення перебувати в укриттях.

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!", - наголосив посадовець.

Згодом мер міста Геннадій Труханов повідомив, що через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання.

"Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста", - додав міський голова.

За даними речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, російська армія, за попередніми даними, також атакувала Одесу двома крилатими керованими авіаційними ракетами Х-59/69, завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

"Сподіваюся, що у всіх все максимально нормально. Не буду казати "добре", бо атака максимально жорстка", - сказав Братчук.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наразі Одеса під масованою атакою.

"Одеса, тримаємось! По ходу один з наймасовіших нальотів за останній час", - наголосив він.

У соцмережах люди пишуть, що є влучання у житловий сектор, повідомляється про щонайменше дві пожежі, пошкодження будинків, зупинок громадського транспорту. У місті тривають вибухи.

Голова Офісу президента прокоментував атаку росіян. Він написав:

"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист".

Удари РФ по Одещині

Нагадаємо, проти ночі 9 листопада російська окупаційна армія завдала атаки по Одещині дронами типу Shahed-136, загинула жінка, ще 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.

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