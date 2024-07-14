Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російські окупаційні війська захопили Урожайне Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Сьогодні з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", – йдеться у повідомленні.

Згодом у DeepState зазначили, що росіяни також просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої Донецької області та у Макіївці на Луганщині. Крім того, тривають бої у Залізному та Кліщіївці на Донеччині.

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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці на Херсонщині. 16-річна дівчина отримала важкі поранення – в неї травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба. Водночас у Комишанах на Херсонщині росіяни вбили родину.

Крім того, росіяни били по селищу Буди на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Окупанти вбили начальника Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області та поліцейського. Понад 20 осіб – травмовані, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Серед постраждалих 14-річна дівчинка.

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