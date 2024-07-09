РФ навряд чи захопить більше території України в найближчі місяці, - NYT

Російські війська продовжують атакувати, але їхній поступовий прогрес уповільнюють міцні позиції українців.

Росія навряд чи досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці. Її погано навчені сили намагаються прорвати українську оборону, посилену західним озброєння.

Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США. Протягом весни та початку літа російські війська намагалися зайняти територію за межами Харкова та відновити наступ на сході України, щоб отримати вигоду від захоплення Авдіївки. Росія зазнала тисячі втрат, здобувши мало нових територій.

Динаміка війни змінилася

Проблеми Росії демонструють значну зміну динаміки війни, яка в останні місяці була на користь Москви. Російські війська продовжують атакувати, але їхній поступовий прогрес уповільнюють міцні позиції українців.

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Найближчі місяці для України будуть непростими, пише газета. Але лідери країн Альянсу, які цього тижня збираються у Вашингтоні на 75-ту річницю заснування Організації Північноатлантичного договору, можуть законно стверджувати, що їхні зусилля зі зміцнення України працюють.

"Українські сили розвантажені, і попереду їх чекають важкі місяці боїв, але великий прорив Росії зараз малоймовірний", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир, який нещодавно відвідав Україну.

Очікується, що лідери на саміті пообіцяють нове фінансування для України, оголосять про плани альянсу щодо координації поставок зброї та посилять обіцянку Києву, що він, зрештою, стане повноправним союзником.

Саме останній пункт став центром війни, важливішим навіть за повернення території. У той час як українські чиновники наполягають, що вони борються за повернення своєї землі, все більше американських чиновників вважають, що війна насамперед стосується майбутнього України в НАТО та Європейському Союзі.

На саміті нависає занепокоєння щодо придбання Росією зброї - зокрема, ракет, безпілотників та частин для їх виготовлення - в Ірану, Північної Кореї та Китаю.

На третьому році нищівної війни існує реальне занепокоєння щодо здатності України підтримувати свою інфраструктуру, включно з електромережею, функціонуючою в умовах російських атак.

Але найбільшою з них може стати політика США щодо України після президентських виборів цієї осені.

Які перспективи у сторін

Хоча Росія не в змозі захопити значні території України, перспективи повернення Києвом більшої частини території також зменшуються. Україна зосереджена на розбудові своєї оборони та завданні глибоких ударів у тилу Росії.

Ексрозвідник Ерік Чіарамелла сказав, що за останні 18 місяців стало ясно, що ні Росія, ні Україна "не мають можливостей істотно змінити ситуацію бойові лінії".

США, за його словами, завжди визначали свою стратегічну мету "як Україну, яка є демократичною, процвітаючою, європейською та безпечною". Сполученим Штатам і їхнім союзникам потрібно буде зробити довгострокові інвестиції, щоб дати Україні можливість утримувати свої позиції, виснажувати Росію та завдавати шкоди, кажуть як Чіарамелла, так і чинні офіційні особи США.

"Це все ще дуже нестабільний сценарій. Саме тому західним лідерам також дійсно необхідно зосередитися на інтеграції України в європейські та трансатлантичні структури безпеки", - сказав Чіарамелла.

Минулого місяця Європейський Союз погодився розпочати переговори про членство з Україною. Хоча НАТО ще не готове запросити Україну приєднатися, цього тижня лідери Альянсу збираються схвалити формулювання, які майже обіцяють Києву, що він стане частиною альянсу.

Заява має на меті уникнути повторення того, що сталося на минулорічному саміті у Вільнюсі, де лідери заявили, що "майбутнє України - це НАТО", але не супроводжувалися жодним конкретним запрошенням. Дипломати назвали заплутані заяви "салатом зі слів", а президент України Володимир Зеленський сердито поскаржився на відсутність часових рамок для членства.

Можливість вступу України до НАТО здавалася далекою до вторгнення Росії у 2022 році. Союзники не бажали провокувати Росію або брати на себе великі зобов’язання щодо безпеки. Відтоді партнерство України зі Сполученими Штатами, Великобританією та іншими європейськими країнами зміцнилося, а Захід влив мільярди доларів у навчання та оснащення української армії.

Утримати Україну від вступу в НАТО було метою правителя Росії Володимира Путіна з початку війни, але за іронією долі його вторгнення зробило це більш можливим. Мирні переговори у квітні 2022 року зірвалися, коли Москва наполягла на нейтралітеті України та наклала вето на будь-яку зовнішню військову допомогу.

Відтоді Україна стала ще більш відданою інтеграції в Європу.

Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Американські чиновники приватно кажуть, що Україні буде майже неможливо повернути всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результативність на полі бою буде сильнішою.

Чи переможе Україна без повернення територій

Деякі чиновники кажуть, що навіть формально не повернувши свою землю, Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО та Європи.

Американські офіційні особи визнають, що Росія може досягти значного прогресу, якщо відбудуться великі стратегічні зміни, наприклад, розширивши свій військовий призов і програму навчання.

Їхні прогнози також були б підірвані, якби політика США щодо України та Росії змінилася. За адміністрації Байдена Сполучені Штати надали військові поради, розвідувальні дані в режимі реального часу та зброю на мільярди доларів.

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі обрання розпочне мирні переговори між Росією та Україною. Хоча він не окреслив умов миру, яких він би прагнув, швидкі переговори, ймовірно, змусять Україну поступитися величезними територіями та відмовитися від своїх амбіцій вступити до НАТО.

Але чиновники кажуть, що вимагати почати переговори зараз було б помилкою. Близько 61 мільярда доларів допомоги, схваленої Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнює оборону України та зупиняє територіальне просування Росії.

Протягом усієї війни розвідувальні служби США були набагато песимістичнішими щодо її перспектив, ніж Пентагон, старші офіцери якого тісно співпрацювали з українськими військовими, щоб допомогти розробити її стратегію. Але оцінки уряду США тепер, здається, більш узгоджені, коли йдеться про перспективи Росії на полі бою.

Завдяки поставкам електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану та ракет і артилерії з Північної Кореї Росія забезпечила зброєю свою армію, але не вистачає кадрів, щоб здійснити значний прорив.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Дещо раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО у США. Також УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті у Вашингтоні.

Столтенберг розраховує, що Україні отримає новий пакет допомоги ще до саміту. Туди увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси.

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