Росіяни мають здобутки у 7 населених пунктах на Донбасі.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі, і за минулу добу їм вдалося просунутися у семи населених пунктах, зокрема, біля Вугледару та в Торецьку. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення.

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Зокрема, на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість атак наших позицій поблизу Вугледару.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районам зосередження особового складу та ОВТ, двом артилерійським системам, одній системі ППО та пункту управління російських загарбників.

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Як повідомляв DeepState, російські війська намагаються здійснити оточення Вугледару, останніми днями ситуація суттєво погіршилася.

Водночас військовий експерт Олексій Гетьман розповідав, що російські окупанти постійно обстрілюють Покровськ, але якихось суттєвих просувань на цьому напрямку вони не мають. Він зазначив, що це "останні серйозні потуги" росыян, оскільки ресурси, які вони підготували для весняно-літніх наступальних дій, вичерпуються, крім того, незабаром розпочнуться дощі.

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