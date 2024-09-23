Населений пункт Українськ теж під загрозою обходу з флангу.

Покровський напрямок залишається найважчим на фронті, але ситуація там не однакова на різних ділянках. Наступ на Селидово вдалося зупинити, але є інші проблемні ділянки. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" розповів офіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг", майор Віталій Міловідов.

За його словами, бригада не допустила просування росіян в саме місто Селидово, але ворог не полишає спроб обійти його з флангів.

"Основні бої на нашому напрямку точаться на підступах до населеного пункту Михайлівка. Просування значно загальмувалося за останні дні, на нашому напрямку відчуваємо зменшення кількості штурмових дій противника, який застосовує тактику малих піхотних груп без застосування важкої техніки", – розповів офіцер.

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Міловідов додає, що певних успіхів окупанти домоглися в населеному пункті Українськ, що на південь від Селидового. Там у росіян виникли умови для бокового обходу міста.

За словами бійця, події в Курській області мали неоднозначний вплив на Покровський напрямок.

"Сказати, що росіяни покинули масовий задум наступу на Покровськ і відтягнули масові резерви на Курщину, 100% не можна. Але ми відчули зменшення кількості живої сили противника. Я гадаю, що це в середньостроковій перспективі за собою потягнуло відведення часткового резерву і з Покровського напрямку також", – каже він.

Офіцер наголошує, що ворог продовжує покладатися на тактику "м’ясних штурмів" із мінімальним використанням броньованої техніки, оскільки вона швидко знищується.

"Деякі військовослужбовці РФ, які потрапили в полон, були мобілізовані в середині серпня, тобто дуже швидко були доправлені до лінії бойового зіткнення. Вони мають тільки базову військову підготовку, але за рахунок чисельності живої сили, коли йде накат десятками, то це відчувається, навіть якщо вони не суперпрофесіонали", – каже він, але додає, що фахові військові у росіян теж трапляються.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські війська намагаються здійснити оточення міста Вугледар Донецької області. Моніторинговий проект DeepState повідомляє, що останніми днями ситуація суттєво погіршилася.

Також ми розповідали, що росіяни на Харківському напрямку найбільше скеровують свої штурмові дії в районі Вовчанська, у зоні великого ризику населений пункт Глибоке. Водночас зараз не йдеться про якісь успіхи росіян, оскільки вони застрягли у Вовчанську у вуличних боях, а поблизу Глибокого у них катастрофічна ситуація з логістикою.

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