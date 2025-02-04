Ворог просунувся у Часовому Яру.

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції ЗСУ по всій лінії бойового зіткнення і мають певні здобутки. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну інформацію на фронті.

Так, минулої доби росіяни мали успіх у чотирьох населених пунктах у Донецькій області, зокрема, у Часовому Яру.

"Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надеждинки", - повідомляють аналітики.

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Війна в Україні - росіяни тиснуть на Андріївку

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторинговий проєкту DeepState, російські окупанти все більше зосереджують свою увагу на Андріївці Донецької області, де нещодавно утворився "червоний анклав".

Північніше від Андріївки росіяни здійснюють тиск на позиції Сил оборони зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка.

Як пояснив військовий експерт Дмитро Жмайло, російським окупантам критично важливо захопити Андріївку на Донеччині, щоб змусити Сили оборони відійти від залишків Курахівського плацдарму.

Експерт зазначив, що ситуація залишається дуже напруженою, але попередня інженерна підготовка дає змогу нашим військовим оборонятися і завдавати удари по ворогу, який має величезні втрати.

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