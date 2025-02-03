Це відображення закріпленої піхоти противника, яка намагаєтсья розвивати успіх у тилу Сил оборони.

Російські окупанти все більше зосереджують свою увагу на Андріївці Донецької області. Нещодавно там утворився "червоний анклав". Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну інформацію на фронті.

Північніше від Андріївки росіяни здійснюють тиск на позиції Сил Оборони зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка.

"Нещодавно всі могли спостерігати "червоний анклав" на північно-східних околицях Андріївки, який дехто сприйняв за помилку чи баг. Насправді це відображення перебування і закріплення кац*пської піхоти на околицях села, які лізуть з різних сторін, навіть, крізь позиції Сил Оборони. З часом стало більш зрозумілий рух противника, який проклав свій шлях з Петропавлівки і зараз в основному намагається пробратися в село з цього району по накопаних укріпленнях", - зазначає проєкт.

Відео дня

Одночасно з цим російська піхота здійснювала спроби лізти через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які пролягають між Андріївкою та Шевченком. В мережі вже показали кадри роботи бійців Сил оборони з окупантами в цьому районі.

У DeepState також додали, що після перших успішних спроб залізти в Андріївку, росіяни побачили можливість це розвивати тож посилають на убій піхоту із задачею - "вмри, але дійди".

"Силам Оборони наразі не легко дається оборона Андріївки через ряд проблем, в яких, ми сподіваємося, знайдуть рішення. Але попри це українські військові докладають максимальних зусиль та утилізують не малу кількість московських виродків. Поряд з цим, ворог зосереджує свої зусилля між Улаклами та Дачним, які на південь від Андріївки, що може відкрити додаткові можливості для штурму села", - зазначили в DeepState.

Війна в Україні - останні новини

Раніше 110 ОМБр повідомила, що у Великій Новосілці, що на Донеччині, росіяни не можуть далі просуватися, адже потрапили у "вогневий мішок". Наразі у цьому населеному пункті активно працює українська аеророзвідка, яка фіксує пересування та місцезнаходження окупантів.

Також стало відомо, що в Україні створюють потужну систему захисту від російських дронів. В цю систему будуть інтегровані ранні розробки компанії "Атлас", які вже продемонстрували свою ефективність на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: