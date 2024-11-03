Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на фронті. Ворог захопив два населені пункти на Донеччині.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що російські загарбники окупували Курахівку та Шахтарське. Крім того, ворог просунувся біля Максимільянівки та ще кількох населених пунктів.

"Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці", – йдеться у повідомленні.

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DeepState також повідомляє, що противник відновив положення біля Шептуховки Курської області РФ.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 2 листопада, станом на 22:00 на фронті відбулося 167 бойових зіткнень із противником. Найбільше ворожих атак було зафіксовано на Курахівському напрямку – 51.

Тим часом українські військові зі складу 10-ї ОГШБр "Едельвейс" успішно відбили масовану атаку російських окупантів. Для штурмових дій ворог задіяв понад 100 окупантів та 22 одиниці бронетехніки: 7 танків, 13 БМП та 2 МТ-ЛБ.

Внаслідок бою росіяни зазнали суттєвих втрат. Українські військові знищили 6 танків і 9 БМП. Також було ліквідовано 19 окупантів, ще 23 – поранено.

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