За словами Толоконнікова, йдеться про цілеспрямований геноцид цивільних людей.

Херсон та область перебувають під постійними обстрілами. Російські окупаційні війська почали цілеспрямовано скидати вибухівки на цивільних.

Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Він наголосив, що росіяни часто використовують дрони і скиди. Через це, а також спеку і вітер у рятувальників багато роботи – горять і поля, і будинки.

"Дуже активізувалися атаки дронів російських на Херсонщині. Тому треба бути дуже обережними. (...) У нас такого ще не було, що в самому Херсоні, в передмісті дуже багато скидів. Антонівка зараз постійно потерпає. До цього ми такого ще не спостерігали", – наголосив він.

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За словами Толоконнікова, йдеться про цілеспрямований геноцид цивільних людей.

"Оператор російського дрона стовідсотково бачить, коли скидає вибухівку, що це цивільні. Коли раніше вони могли доповідати, що РСЗВ накриває якісь квадрати, можливо, там випадково були цивільні, то тут цілеспрямовані атаки на цивільних, в тому числі дітей, як ми нещодавно побачили, коли постраждала 12-річна дівчинка і 15-річна її сестричка. Тобто нічого святого в них немає, знову вони пробили дно людяності якоїсь. Це дійсно новий етап, такого не було. Але не можу сказати, що менше зараз мінометів, артилерії та РСЗВ використовується зараз на території Херсонщини", – резюмував він.

Атаки РФ по Україні

29 червня російські окупаційні війська атакували Запорізьку область. Ворог вдарив по Вільнянську. Внаслідок російської атаки загинули семеро осіб, з яких двоє – діти. Постраждали понад 30 осіб, зокрема неповнолітні.

Крім того, на Херсонщині окупанти з безпілотника атакували мешканця Одрадокам’янки. 67-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Вже вечері ворог з артилерії обстріляв село Козацьке Каховського району. Як зауважив очільник ОВА Олександр Прокудін, постраждала жінка, 76 років. В неї – мінно-вибухова травма, уламкове поранення шиї та легені. Потерпілу доправили до лікарні.

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