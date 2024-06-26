Росіяни скинули з дрона вибухівку на двох дівчаток у передмісті Херсона

Обидві дитини доправлені до лікарні з вибуховими травмами.

У Херсонській громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ поранені діти - двоє дівчат 12 і 15 років. Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У молодшої вибухова травма та множинні уламкові поранення. У старшої дівчинки вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Були поранені менше години тому у передмісті Херсона", - написав він.

Мрочко додав, що обидві дівчинки доправлені до лікарні, їх стан оцінюють як середньої тяжкості.

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Навздогін очільник МВА написав, що разом з дітьми на момент ворожої атаки перебували троє дорослих. По медичну допомогу вони звернулися самостійно.

"Російські військові скинули на трьох дорослих та двох дітей вибухівку з дрона", - зазначив Мрочко.

Атаки РФ на Херсон

Кілька днів тому на Херсонщині РФ дроном вбила поліцейського Олександра Чехуна під час чергування на блок-посту. Правоохоронець отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

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