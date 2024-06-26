Росіяни скинули з дрона вибухівку на двох дівчаток у передмісті Херсона

У Херсонській громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ поранені діти - двоє дівчат 12 і 15 років. Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"У молодшої вибухова травма та множинні уламкові поранення. У старшої дівчинки вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. Були поранені менше години тому у передмісті Херсона", - написав він.
Мрочко додав, що обидві дівчинки доправлені до лікарні, їх стан оцінюють як середньої тяжкості.
Навздогін очільник МВА написав, що разом з дітьми на момент ворожої атаки перебували троє дорослих. По медичну допомогу вони звернулися самостійно.
"Російські військові скинули на трьох дорослих та двох дітей вибухівку з дрона", - зазначив Мрочко.
Атаки РФ на Херсон
Кілька днів тому на Херсонщині РФ дроном вбила поліцейського Олександра Чехуна під час чергування на блок-посту. Правоохоронець отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.