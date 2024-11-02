Постраждалі доставлені до лікарні, у них осколкові поранення, переломи, контузії.

Вранці 2 листопада російська армія обстріляла селище Зеленівка (Херсонська область), загинула жінка, серед поранених - троє дітей.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько дев’ятої ранку російська армія вдарила з артилерії по населеному пункту Зеленівка.

Попередньо було відомо, що внаслідок обстрілу, поранення дістала 16-річна дитина. У дівчинки - політравма, у важкому стані її шпиталізували до лікарні.

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Згодом посадовець розповів про інших постраждалих:

"Поранено ще двоє дітей. Це - 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. В них діагностували вибухові травми, уламкові поранення та перелом. Також постраждала 67-річна жінка. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки".

Чиновник додав, що всіх шпиталізували. Також, за його словами, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня російська окупаційна армія атакувала Херсон, внаслідок чого дві людини загинули - 62-річний чоловік та 66-річна жінка. Ще близько десяти людей було поранено.

Серед потерпілих - троє жінок, 40, 47 та 40 років, а також четверо чоловіків, 54, 39, 53 та 19 років. У них - вибухові травми та уламкові поранення. Пізніше стало відомо, що до лікарні звернулася 35-річна жінка, яка отримала тяжкі травми.

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