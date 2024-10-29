Наймолодшому пораненому - 19 років.

Вранці у вівторок, 29 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Херсон, внаслідок чого дві людини загинули та було поранено багато людей. Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, приблизно о 08:45 російські війська атакували Херсон.

Відразу стало відомо, що загинув 62-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, інформація про постраждалих уточнювалась.

Згодом Прокудін заявив про ще одну жертву - поранення, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка.

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"Загалом цей ворожий удар обірвав життя двох людей, ще семеро - травмовані", - уточнив посадовець.

Пізніше він повідомив, що до лікарні звернулася ще одна 35-річна жінка, яка отримала тяжкі травми, наразі лікарі роблять все, аби врятувати її життя.

За даними ОВА, серед поранених - троє жінок, 40, 47 та 40 років, а також четверо чоловіків, 54, 39, 53 та 19 років. У них - вибухові травми та уламкові поранення.

Одному херсонцю надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Решта - наразі перебувають у медзакладах.

Обстріли Херсонщини - останні новини

Нагадаємо, ввечері понеділка російські загарбники атакували дроном "швидку", яка прибула на виклик в населеному пункту Антонівка на Херсонщині. На місці загинув 64-річний лікар "швидкої". Поранення дістали ще двоє чоловіків, 52 років, а також фельдшер - вони у важкому стані. Окрім того, через атаку ворожого дрона постраждала 52-річна жінка, вона отримала вибухову травму.

Також було атаковано село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждала родина - двоє дорослих та двоє дітей.

Зокрема, 44-річна жінка отримала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги, у 51-річного чоловіка - вибухова травма і контузія.

До дитячої обласної лікарні доставлено двох хлопчиків - 8 та 14 років. У дітей діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження, які вони отримали через ворожий удар. Стан дітлахів - середньої тяжкості.

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