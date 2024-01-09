Російські окупаційні війська вдарили ракетою по лікарні в Покровську Донецької області. Це сталося 6 січня.
Відео удару опублікували у телеграм-каналі UNITED24Media. Примітно, що в момент атаки лікарі проводили операцію.
"На кадрах видно, як російська ракета вдарила по лікарні в Покровську під час операції. Від удару вибито вікна та пошкоджено будівлю", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки є постраждалі від осколків скла – це і пацієнт, і медперсонал. На щастя, всі змогли евакуюватися.
Удари по Покровському району
Ввечері 6 січня 2024 року армія РФ ракетами С-300 вдарила по Покровському району Донецької області. Внаслідок атаки загинули понад 10 осіб, серед них є діти.
Остаточна кількість жертв російської атаки стане відома тільки після експертизи. На місці удару знайшли десятки фрагментів тіл. Поліцейські відбирали біологічні зразки для ідентифікації загиблих. Також на місці працювали слідчо-оперативні групи й мобільні криміналістичні лабораторії.
В ніч проти 9 січня росіяни знову обстріляли Покровський район, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, окупанти випустили 3 ракети по Покровську – загарбники поцілили у промислову будівлю.
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