У Дружківці пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Україну. Ворог вгатив по Дружківці Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, місто потрапило під ворожий вогонь ввечері 8 березня. Постраждали семеро осіб.

"За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, росіяни обстріляли Запорізьку область. За даними очільника ОВА Івана Федорова, ворог атакував критичну інфраструктуру.

"Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", – заявив він.

Під ударом опинилися і Суми. Там біля 22:00 відбулось падіння російського безпілотника в житловому кварталі. Зайнялася пожежа. Також у частині міста виникли проблеми зі світлом, пише "Суспільне".

Атаки РФ по Україні

7 березня російські терористи атакували Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 людей, десятки – поранені. Серед постраждалих є діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що це був комбінований удар – під атакою опинилися житлові будинки, торговий центр, магазини. Коли почали працювати рятувальники, ворог завдав повторного удару.

У Покровській МВА розповіли, що внаслідок повторної атаки загинув сержант служби цивільного захисту, пожежний-рятувальник Владислав Гостєв. Він перебував удома, але коли почув перші вибухи, кинувся на допомогу постраждалим. Повторні обстріли з боку окупантів обірвали його життя.

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