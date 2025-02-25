Більшість населених пунктів Донецької області, які захопила Росія, перебувають під окупацією з 2014 року.

За 2024 рік російські окупанти захопили 80 населених пунктів Донецької області. Наразі під ворожою окупацією залишається 784 населені пункти регіону. Про це розповіли у Донецькій обласній військовій адміністрації на інформаційний запит "Суспільного".

"Станом на 18 лютого 2025 року на території Донецької області тимчасово окуповано 784 населені пункти (447 з яких перебувають під тимчасовою окупацією з 2014 року), що складає 60,4% (орієнтовно) від загальної кількості населених пунктів Донецької області", - зазначили у повідомленні.

Крім того, у Донецькій ОВА повідомили, що за час повномасштабної війни ворожі війська окупували:

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у 2022 році - 278 населених пунктів;

у 2023 - 29 населених пунктів;

у 2024 році - 80 населених пунктів.

"Сили оборони у 2022 році звільнили 41 населений пункт Донеччини, а у 2023 році - девʼять, з них три населені пункти у 2024 році були окуповані вдруге", - нагадали у "Суспільному".

Ситуація на Донеччині - останні новини

Раніше військовий експерт Євген Дикий пояснив, чому російські окупанти ніяк не можуть захопити Покровськ, що на Донеччині. За його словами, це пов'язано з тим, що Україна відправляє більшу кількість ресурсів під Покровськ. Крім того, Силам оборони там вдалося налагодити управління, що дозволяє утримувати місто.

Також український військовий розповів про атаки окупантів у Торецьку в Донецькій області. Він зазначив, що останніми днями ситуація в місті загострилась, адже ворог поповнився і провів ротацію.

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