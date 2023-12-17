Падіння літака підтверджують українські та російські військові блогери, а також командувач українськими Повітряними силами.

Російська армія втратила ще один штурмовик Су-25 у боях на фронті. За неофіційною інформацією, його могла збити російська ж установка ППО, або пілот просто не впорався з машиною.

Так, сьогодні ввечері один з російських телеграм-каналів повідомив, що в небі над Миколаївською областю з російської установки "Бук-М3" нібито був збитий український Су-25. Стверджувалося, що літак збили поблизу населеного пункту Єлізаветове, хоча в Україні є тільки одне селище з такою назвою – в Криму.

Через дві години ще один російський телеграм-канал Fighterbomber, що висвітлює тему військової авіації, опублікував "траурне" фото штурмовика Су-25 з підписом "вічного польоту, брат". Так цей канал вже не вперше підтверджує загибель російських літаків і вертольотів.

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Пізніше Fighterbomber вирішив уточнити, що його скорботний пост і епізод з "українським Су-25" над неіснуючим в Миколаївській області селом Єлизаветове відносяться до двох різних подій. Z-блогер стверджує, що російський літак впав через "втрату просторового орієнтування".

"Льотчик працював за приладами в погодних умовах в яких працювати не можна" - написав він.

Побічно цю версію підтвердив український військовий блогер "Миколаївський Ванек", близький до українських Повітряних сил.

"З приводу здохлого півника СУ-25 - у мене немає інформації, що по ньому хтось працював (але я цього не виключаю). Приблизно об 11 ранку сьогодні півники (обидва злетіли з Міллерово) парно відпрацьовували по наших позиціях на сході, внаслідок чого 1 півник просто розбився. Тому сміливо можемо записувати здохлого півника як чергового потерпілого від заклинання "упаді", - пише "Ванек".

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ про збиття російського літака на цей момент не заявляли.

Оновлено о 20.55. Пізніше командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські зенітники не мають жодного стосунку до падіння російського штурмовика.

"Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати!" - повідомив генерал.

Робота авіації на фронті - останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні українська авіація ударила по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також двом зенітно-ракетним комплексам російських військ. Підрозділи ракетних військ вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів росіян.

Росіяни тим часом завдали 25 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах.

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