Активність ворожої авіації зросла до 18 авіаударів.

На Таврійському напрямку російські окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, кількість наземних атак ворога не зменшується – за добу зафіксовано 37 боєзіткнень. Також, як зазначив Тарнавський, зросла активність ворожої авіації, до 18 авіаударів.

"Зокрема, ворог, після деякої перерви, поновив застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52. Ще сім військовослужбовців ворога здалися в полон. А загальні втрати окупантів у операційній зоні ОСУВ Таврія склали 428 осіб", - заявив командувач.

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Водночас, як додав Тарнавський, знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, п'ять ББМ, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та дві одиниці спеціальної техніки. Також знищено три склади боєприпасів загарбників.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України майже на всіх напрямках фронту, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, найбільше атак російські загарбники провели на двох напрямках – Мар’їнському та Авдіївському.

Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Внаслідок ударів знищено два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Зокрема, було знищено два зенітно-ракетні комплекси та сім артилерійських засобів російських окупантів.

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