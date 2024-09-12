Фіксуються випадки, коли ворожі військові відмовляються виконувати завдання.

Триває повномасштабна війна РФ проти України. Обстановка на Харківському напрямку залишається складною – противник постійно намагається наступати, робить спроби розширити зону контролю, вклинитися в глибину української оборони.

Про це розповів в етері телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев. Зазначається, що дедалі частіше для проведення штурмових дій противник задіює підкріплення з військовослужбовців без жодного бойового досвіду, які не готові виконувати завдання і просто відмовляються йти в бій.

"Найгарячішими напрямками так і залишаються населений пункт Вовчанськ, прилеглі до нього населені пункти, зокрема, Тихе, Стариця, Затишшя, Бугрувате та Огірцеве. Північніше – це напрямок Липці-Глибоке, там де противник теж майже щодня намагається проводити штурмові дії, відновити втрачене положення. Подекуди ворог намагається задіювати техніку для того, щоб підтримувати ті штурмові групи, які здійснюють наступ на Сили оборони України", – акцентував Саранцев. Відео дня

Нещодавно поблизу Вовчанська російські окупаційні війська намагалися здійснити переміщення особового складу, щоб доставити підкріплення штурмовим групам, які виконують бойове завдання безпосередньо в місті. Для цього противник задіяв баггі та легкові автомобілі, відомі як "буханка". Але ця техніка була вчасно помічена українськими захисниками ще на підході до міста та уражена вогнем.

"Кілька одиниць було пошкоджено, а особовий склад розосередився в найближчій промисловій зоні і відмовився від виконання завдань", – додав представник ОТУ "Харків".

Саранцев розповів, що для проведення штурмових дій у Вовчанську росіяни задіяли підкріплення – підготовлений поспіхом особовий склад без жодного бойового досвіду.

"На цьому напрямку задіювалася 4-та добровольча розвідувально-штурмова бригада ім. Олександра Невського. Вони понесли там досить великі втрати, і зараз їм на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади, також заводяться з інших підрозділів. Але, за останніми даними, у нас є інформація про те, що підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. І раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі ні в яких бойових діях. Тобто, ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, який набраний Росією, піднятий наявний мобілізаційний ресурс", – акцентував він.

Саранцев додав, що достеменно не відомо, хто це може бути – колишні ув’язнені чи представники іноземних держав. При цьому він наголосив, що за останні кілька днів і навіть тижнів вже неодноразово відмічались випадки відмови особового складу РФ від виконання бойових та спеціальних завдань, як на напрямку Глибоке-Липці, так і на Вовчанському. Зокрема, кілька тижнів тому завершилася ротація 136-ї мотострілецької бригади РФ, яка зайняла позиції неподалік Вовчанська в районі населеного пункту Тихе. Вони замінили собою 83 десантно-штурмову бригаду ЗС РФ, що понесла шалені втрати і вибула на відновлення.

"Зайшла ця 136-та бригада, кілька тижнів простояла, намагалася проводити розвідувальну діяльність, споряджали ДРГ і пробували в лоб штурмувати наші позиції. Зараз вони також понесли втрати. Вже за вчора-позавчора в нас є інформація про те, що військовослужбовці і цієї бригади, яка не так давно прибула на наш напрямок, теж відмовляються від виконання бойових та спеціальних завдань. Під спеціальними завданнями маються на увазі завдання щодо здійснення заходів логістики, а також інженерних робіт – фортифікаційного обладнання передових позицій", – зазначив він.

Саранцев зауважив, все це свідчить про те, що противник все частіше і частіше, фактично на всіх напрямках задіює особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання.

"Тобто вони піднімають мобілізаційний ресурс, дуже нашвидкуруч його готують. Обманом чи примусом, або використовуючи можливо якісь обіцянки грошових винагород, відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх просто обдурили. І таким чином вони просто відмовляються в подальшому йти в бій", –резюмував речник ОТУ "Харків".

Війна в Україні: ситуація на Харківщині

10 вересня заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів про те, що росіяни перекинули додаткові сили в Харківську область. Зокрема, ворог відправив на напрямок "свіжі сили" мотострілецького полка, який і посилають на штурми в першу чергу.

Боєць зазначив, що у смузі відповідальності Третьої штурмової бригади підвищилася кількість штурмових дій з боку противника, який намагається повернути території, втрачені унаслідок успішних наступальних дій бригади.

Раніше речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв, що противник на Харківському напрямку проводить ротації і задіює нові підрозділи. За його словами, на заміну 83 десантно-штурмової бригади Повітрянодесантних військ ЗС РФ, яка відбула на Курський напрям, росіяни заводять 136 ОМБ. Також в район населеного пункту Вовчанськ завели невелику кількість "кадирівців".

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