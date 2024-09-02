Противник проводить ротації, задіює нові підрозділи і привіз до Вовчанська "кадировців".

Окупанти тепер атакують не тільки малими піхотними групами, але й почали все частіше використовувати броньовану техніку на Харківському напрямку.

Про це сказав речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону. "Противник починає випробовувати нову для себе тактику, тобто він здійснює штурми Сил оборони за підтримки важкої броньованої техніки, як це було вчора на напрямку Глибокого. Також вчора він намагався заводити БМП-3 для підтримки дій штурмових груп в районі населеного пункту Вовчанськ", - повідомив він.

За його словами, ворог не стоїть на місці і намагається застосовувати нову тактику.

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Саранцев зазначив, що Сили оборони в разі відповідних умов переходять в контратаку і покращують своє тактичне положення, але ситуація доволі складна.

За його словами, противник продовжує заводити на Харківський напрямок додаткові підрозділи. "Минулого тижня було завершено заміну 83 десантно-штурмової бригади Повітрянодесантних військ ЗС РФ, яка відбула на Курський напрям. А на наш напрям натомість прибула 136 ОМБ. Також є інформація, що в район населеного пункту Вовчанськ прибула певна кількість підрозділу "Ахмат"", - розповів він. Відповідаючи на запитання скільки "кадировців" перекинуто до Вовчанська, Саранцев зазначив. що їх кілька десятків і, знаючи їх попередню "бойову" історію, то навіть російське командування не покладає на них важливих задач. "Тому, скоріш за все, вони проводитимуть якісь зйомки для Тік Току. Ще можуть бути задіяні для того, щоб стримувати від відступу російських військових, тобто виконуватимуть функцію "загороджувальних загонів", - додав він.

За його словами, з Ленінградської в Бєлгородську область росіяни перекидають понад 100 військовослужбовців для поповнення втрат в тих підрозділах, що задіяні на Харківському напрямку. Саранцев зазначає, що не потрібно забувати, що противник створює оперативний резерв. За його словами, в зоні дії угруповання "Сєвєр" створюється добровольча бригада "Барс", яка буде задіяна на Харківському напрямку.

Ситуація в Харківській області

Наприкінці серпня Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) розпочала наступальну операцію в Харківській області.

Екс-командир "Азова", заступник командира бригади, майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що на Харківському напрямку, в зоні відповідальності 3 ОШБр наразі тривають стабілізаційні дії. За його словами, провівши вдалі штурми і звільнивши території, необхідно закріпитися. Росіяни не полишають спроб повернути відвойовані території.

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