Зокрема, ворог просунувся в Кураховому.

Завершилася 1029-та доба від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Ворог продовжує просуватися на сході – Трудове Донецької області окуповане.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що також російські окупаційні війська просунулися на території Донецької та Харківської областей.

"Ворог окупував Трудове, а також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Загризового (Харківська область, – ред.), Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Карта бойових дій від проєкту DeepState виглядає так:

Війна в Україні: ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються дійти до річки Оскіл до Нового року. Ворог переважає ЗСУ в особовому складі у десятки разів, розповів командир батальйону бригади "Буревій" Костянтин Вахрамєєв.

Військовий каже, що для піхотинців, які перебувають на передових позиціях, найсерйознішою загрозою є FPV-дрони. Він зазначив, що ворожі БПЛА працюють нон-стоп, до того ж, росіяни почали застосовувати дрони на оптоволокні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, що ситуація на лінії фронту дуже напружена. Він зауважив, що чисельність російського угруповання військ в Україні постійно зростає. Цього року, за оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів, наголосив Сирський.

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