Зокрема, ворог просунувся в Кураховому.

Завершився 1027-й день повномасштабної війни Росії проти України. Ворог окупував Ганнівку Донецької області.

Про це інформує проєкт DeepState. Також повідомляється про просування окупаційних військ РФ на території Донеччини та Курської області.

Ворог окупував Ганнівку, а також просунувся біля Кругленького (Курська область РФ, – ред.), Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченко та Костянтинопільському", – йдеться у повідомленні.

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Карта бойових дій зараз виглядає так:

Війна в Україні: ситуація на фронті

Російські окупанти не полишають спроб захопити Курахове Донецької області. Як розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, місто знаходиться під контролем ЗСУ. За його словами, ворог проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Тим часом на Курщині військові КНДР зазнають значних втрат. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляють, що 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 осіб убитими та пораненими.

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