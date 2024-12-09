Росіяни мають намір оточити і відрізати Покровськ.

Росіяни докладають значних зусиль, щоб повністю захопити український Донбас, і однією з основних перешкод на цьому шляху для них є місто Покровськ.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, останніми тижнями частини 90-ї гвардійської танкової дивізії російської армії просунулися через село Жовте до прилеглої Новопустинки, створивши вузький багатокілометровий виступ в українській лінії оборони, внаслідок чого російський авангард опинився лише за п'ять миль на південь від Покровська.

"Якщо росіяни мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо - а є безліч доказів того, що план саме такий, - то недавнє просування має ключове значення. Наступним логічним кроком 90-ї гвардійської танкової дивізії та сусідніх підрозділів буде розширення виступу за рахунок захоплення Новотроїцька і, ще далі на південь, Українки", - пише аналітик.

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Крім того, це розширення виступу загрожує лініям постачання українських військ у районі населених пунктів Зоря і Солнцевка, на південь від виступу.

Однак неясно, чи є у росіян ресурси, щоб здійснити цей маневр, пише аналітик. Їхні найкращі війська і техніка зайняті боротьбою з українським вторгненням у Курську область і зазнають жахливих втрат, тому в росіян мало резервів навколо Покровська:

"Росіяни підходять до міста не з позиції великої сили".

Так, щомісячні багатотисячні втрати російських військ і техніки перевищують ресурси мобілізації Кремля, а запаси сучасних танків і бойових машин у Росії підходять до кінця, що змушує їх використовувати для наступу невідповідну техніку - пікапи і фургони.

Крім того, ситуація в Сирії змусила Росію перекинути тисячі російських військовослужбовців і значну кількість сучасної техніки на бази вздовж сирійського узбережжя та "поставила президента Росії Володимира Путіна в незручне становище якраз у той момент, коли Путін повинен був проєктувати силу й упевненість на війська, що готуються до наступу на Покровськ", пише аналітик.

Ситуація на фронті - що відомо

Як розповів військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов, наразі на Донеччині найгарячішими точками є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове і Торецьк.

Як заявляв військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, російські окупанти планують встановити контроль над Курахівським виступом до кінця 2024 року. Він потрібен їм для наступу на Покровськ, у який ворог хоче піти вже на початку 2025 року.

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