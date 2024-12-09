За даними спостерігачів, загарбники за останню добу мали тактичні успіхи на кількох напрямках.

Російські окупанти продовжують просуватися на фронті. За останню добу у загарбників є успіхи.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну інформацію на фронті, ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного. Усі ці населені пункти розташовано у Донецькій області.

Війна в Україні: новини

Раніше Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" заявив, що Силам оборони України загрожує оточення в районі населеного пункту Успенівка на Курахівському напрямку.

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Він проаналізував динаміку боїв на Курахівському та Покровському напрямках за останній тиждень та дійшов висновку, що на Курахівському 5-7 днів тому був пік, а зараз інтенсивність боїв фактично зрівнялася.

В ЗСУ зазначали, що Курахівський напрямок важливий для російських окупантів для вирівнювання лінії фронту, адже це дасть їм змогу перегрупуватися та вивести деякі підрозділи для відновлення.

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