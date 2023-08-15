В межах Новгород-Сіверської територіальної громади Чернігівської області дві диверсійно-розвідувальні групи намагалися перетнути державний кордон України з боку Росії. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
Він зазначає, що наближення ворога до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження.
Наєв розповів, що зав’язався стрілецький бій і відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії.
"Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження", - зазначає він.
Наєв повідомив, що, за попередніми даними, дві диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків." Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку", - зазначив він.
Спроби перетину кордону російськими ДРГ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині та Сумщині російські ДРГ неодноразово намагалися зайти на територію України.
3 серпня командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що протягом липня 2023 року в смузі відповідальності північного оперативно-стратегічного угруповання військ було виявлено та знищено чотири спроби проникнення ДРГ на територію України.
Він зазначав, що це відбулося на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.
Окупанти пробиралися в темну пору доби. Проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження.
Наєв повідомляяв, що на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.