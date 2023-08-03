Всі чотири ДРГ були виявлені та знищені.

Протягом липня 2023 року в смузі відповідальності північного оперативно-стратегічного угруповання військ було виявлено та знищено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Він зазначає, що це відбулося на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.

За його словами, окупанти пробиралися в темну пору доби. "Проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження", - наголосив Наєв.

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При цьому розповів, що у заходах протидії ДРГ активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа".

Наєв повідомив, що на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Спроби перетину кордону російськими ДРГ - що відомо

На півночі російські диверсанти постійно намагаються прорватися через український кордон, але прикордонники вдало запобігають атакам.

Остання спроба прориву відбулась 1 серпня. Як повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, у Чернігівській області припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника.

Тоді прикордонники помітили чотирьох озброєних осіб за допомогою тепловізорів та відкрили вогонь на ураження, що змусило ворога відійти назад.

Також раніше повідомлялося, що на північному кордоні України планують посилити захист у зв'язку з перекиданням бойовиків ПВК "Вагнер" до Білорусі.

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