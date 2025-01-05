Росіяни перейшли на піші атаки за підтримки артилерії.

Танкові атаки на фронті стають дедалі більш самовбивчими для росіян і приносять "нульовий результат", через поширення ударних безпілотників.

Водночас, пише аналітик Forbes Девід Акс, це не означає, що російські війська не можуть наступати. Вони кидають у бій піхоту за підтримки артилерії та безпілотників, повільно просуваючись уперед.

Як пояснює Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі у Вашингтоні, росіяни схиляються до нової доктрини "піхота на першому місці" - "почасти щоб скоротити втрати техніки, але також через загальну нездатність подолати підготовлену оборону, прикриту повсюдною розвідкою і ударними безпілотниками", оскільки розрізнену піхоту важче вразити, ніж довгі лінії машин.

Відео дня

Водночас деякі російські командири продовжують відправляти свої танки та БМП у безглузді "банзай-атаки", однак як зауважують російські блогери, "нічого не виграють, усе втрачають і забезпечують бадьорий контент для збройних сил України".

Водночас перехід росіян до піхотних атак змушує українців відбивати ці атаки власною піхотою. При цьому в умовах браку людей, щоб поповнити втрати й одночасно сформувати нові підрозділи, українські військові почали відправляти фахівців зі своїх допоміжних частин на передову.

"За іронією долі, переманювання операторів безпілотників для посилення піхотних підрозділів - пластирний підхід до протидії російським піхотним атакам - загрожує ослабленням тих самих сил, які змусили росіян наступати переважно в пішому строю. Якщо українські командири відправлять занадто багато операторів безпілотників на передову, щоб ті билися як піхота, вони можуть ненароком зробити російські машини більш безпечними для нових атак", - зазначає аналітик Forbes.

Війна в Україні - останні новини

Лише від початку року російська армія захопила вісім сіл на південь від міста Покровськ і, як вважає військовий оглядач BILD Юліан Рьопке, вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область - до неї російським військам залишилося 7 км.

Як зазначав військовий експерт Іван Ступак, російські окупанти можуть спробувати здійснити велике оточення українських захисників у Донецькій області. Йдеться про території, які обмежені з одного боку Покровськом, а з іншого - Часовим Яром.

Вас також можуть зацікавити новини: