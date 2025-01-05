ЗСУ знищили або пошкодили понад 3000 російських танків і майже 9000 одиниць бронетехніки у 2024 році.

Російські війська останніми тижнями використовували менше бронетехніки в атаках на найбільш активних ділянках лінії фронту. Як ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни, можливо, росіяни намагаються заощаджувати транспортні засоби, що залишилися, через скорочення радянських запасів.

Так, за даними українських військових джерел, російські війська за останні кілька тижнів перейшли переважно на використання піхоти для проведення атак на Курахівському напрямку і використовують бронетехніку тільки як вогневу підтримку для атак піхоти.

Крім того, український підполковник заявив The New York Times, що російські війська дедалі частіше використовують електроскутери, мотоцикли та всюдиходи під час атак на сході України в рамках триваючих російських зусиль із компенсації втрат бронетехніки.

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При цьому аналітики ISW називають кілька причин для таких змін.

По-перше, російські атаки поблизу більших міст, таких як Курахове і Покровськ, можуть бути менш сприятливими для механізованих атак, ніж невеликі поселення і відкриті поля, де російські війська просувалися більшу частину 2024 року. Іншою ж причиною вони називають труднощі з переоснащенням російських військ.

"Російські війська можуть використовувати менше бронетехніки на напрямках Курахове і Покровська, якщо російські військові зазнають труднощів із переоснащенням передових російських підрозділів і формувань, і якщо російське військове командування не хоче відводити російські підрозділи на відпочинок і відновлення, ризикуючи ще більше сповільнити російське просування в пріоритетних секторах передової", - йдеться у звіті.

Водночас аналітики зазначають, що ЗСУ знищили або пошкодили понад 3000 російських танків і майже 9000 одиниць бронетехніки у 2024 році, і Росія не зможе покрити ці втрати в середньостроковій перспективі.

Так, за даними джерел, на кінець грудня російські війська мають 47% своїх довоєнних резервів танків, 52% бойових машин піхоти і 45% бронетранспортерів:

"Здається все більш малоймовірним, що російські військові зможуть підтримувати свій поточний річний темп втрат майже 9000 бронетехніки до 2025 року. Цей рівень втрат майже втричі перевищує річний темп втрат за перші два роки війни, тож оцінка про те, що Росія може нести свої втрати техніки до 2025 року і, можливо, до 2026 року, більше не дійсна".

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Як писало видання WSJ, Росії доводиться використовувати запаси техніки з радянських часів через те, що поставки нової бронетехніки зменшуються. При цьому компоненти до техніки, які Росія отримувала із західних країн, зараз стали недоступними через введення санкцій.

Через необхідність економити техніку росіяни шукають альтерантиву. Зокрема, вони штурмують позиції ЗСУ на радянських пікапах, "Жигулях" і навіть електросамокатах.

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