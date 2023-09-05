У ВМС ЗСУ також розповіли, де наразі перебуває ворожий флот, та чи виженуть його українські дрони.

В День незалежності України стало відомо, що у складі ВМС ЗСУ створено окрему бригаду морських дронів, про які раніше не розповідали.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів деякі подробиці про новий підрозділ. За його словами, бригада використовує різні типи дронів: підводні, надводні, для розвідки, розмінування та вогневого ураження противника.

"Росіяни намагаються уникати зустрічі з ними. Намагаються ховатися за тимчасово окупованим Кримом. Ворожі кораблі перебувають у себе в бухтах, де вони захищені боновими загородженнями та різними системами охорони - їх там багато, насправді. Або тримаються ближче до Новоросійська - це друга військова база у Чорному морі ЧФ РФ. Основна - це Севастополь", - сказав Плетенчук.

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За його даними, наразі у Новоросійську перебуває менш кораблів противника, ніж раніше, бо вони відчувають певну небезпеку.

Відповідаючи на питання, чи можуть українські дрони вигнати ворожий флот з певної частини акваторії, Плетенчук сказав, що неможливо щось прогнозувати.

"Треба розуміти, що є деякі завдання та задачі, які деякі одиниці можуть виконати чи не можуть. Так чи інакше наш шлях полягає в розбудові Військово-морських сил, враховуючи те, що Україна - морська держава, якій пощастило мати два моря, які з’єднуються зі Світовим океаном. Для того, щоб в якийсь момент вона не опинилася державою біля моря, ми повинні мати потужний флот, який має складатися з великих бойових одиниць, як мінімум з фрегатів та корветів", - наголосив він.

Він уточнив, що виконувати деякі задачі можуть тільки такі корабельні одиниці. Так само як є певне призначення, наприклад, у ППО.

Речник сказав, що не може розголошувати інші деталі про бригаду морських дронів, додавши, що вітчизняним ВМС потрібно розвиватися, і "все покаже час".

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня, у День незалежності України, стало відомо, що у складі Військово-морських сил ЗСУ сформовано окрему бригаду морських дронів.

Також у ВМС ЗСУ зазначають, що не варто списувати ворога з рахунків, бо й нього є велике угрупування. Зокрема, Чорноморський флот РФ - один з її чотирьох флотів - має найбільший бойовий досвід. У його складі 50 одиниць великих кораблів та ще кілька десятків менших одиниць - катерів тощо.

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