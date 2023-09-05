Також фахівець розповів, як відбувається прохід цивільних суден по новому "коридору".

У ВМС ЗСУ розповіли, що собою представляє ворожий флот та, чи варто його списувати "з рахунків". Як передає кореспондент УНІАН, свою думку під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Рано списувати ворога з рахунків. У них є велике угрупування. Чорноморський флот РФ – один з її чотирьох флотів - має найбільший бойовий досвід. Нехай він є негативний, але це – досвід. І відповідно до 50 одиниць великих у них є, ще кілька десятків менших одиниць, типу катерів. І плюс прикордонників до двох десятків. Тобто, угруповання досить велике", - сказав Плетенчук.

Він додав, що, крім того, ЧФ РФ має ще більше суден забезпечення, та ще, так званий, тіньовий флот, який обслуговує їхні інтереси, "або флот рособоронлогістики, який перевозить все необхідне для них", в тому числі для сирійського угрупування.

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В той же час, за словами Плетенчука, ВМС ЗСУ змогли обрати найбільш безпечний шлях по Чорному морю для проходження цивільних суден, які перебувають у портах Великої Одеси. Цим шляхом вже скористалися чотири судна, які пройшли територіальними водами трьох країн НАТО, пройшли через Босфорську протоку та далі рушили за своїм маршрутом.

"Ми забезпечуємо безпеку цих суден у цій частині акваторії, яка наша. Крім того, ми готові до викликів, які можуть відбутися в цій частині Чорного моря. Станом на зараз, у південно-західній частині Чорного моря не спостерігається присутність російських бойових кораблів або катерів", - сказав речник.

Він додав, що Кремль добре розуміє вся наслідки нанесення ударів по цивільних суднах, які рухаються під іноземними прапорами, тому атакують цивільну портову інфраструктуру України. Саме так держава-агресор демонструє своє відношення до "зернових коридорів", та намагається торгуватися щодо послаблення санкцій тощо.

"Тіньовий" флот РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Кремль використовує так званий "тіньовий флот" для грабування українських портів. "Тіньовий флот" заходить у порти Бердянська та Маріуполя, вантажать зерно, метал, а потім перевантажують у свої порти і таким чином намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати. Одиниці "тіньового флоту" не заходять в міжнародні порти та не користуються АІС, порушуючи міжнародне морське право.

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