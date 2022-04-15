Основні заходи щодо розмінування населених пунктів, доріг місцева влада планує до кінця травня.

Голова Київської ОДА Олександр Павлюк попередив, що розмінування всієї території області може зайняти до року.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Павлюк нагадав, що основні заходи щодо розмінування населених пунктів, доріг місцева влада планує до кінця травня. Тоді ж планують повністю відновити водо-газо- та електропостачання.

"По решті території термін великий – можливо, до року. Тому що це 743 тисячі км, де передбачається можливість небезпечних об’єктів. На цей момент ми розмінували приблизно 1200 га", - зазначив він.

Голова ОВА також зауважив, що автомобільні дороги на Київщині очищені від сміття і осколків.

"Протягом тижня-двох біля кожного зі зруйнованих мостів буде стояти переправа, яка дозволить переміститися на той чи інший берег", - прогнозує він.

Як писав УНІАН, раніше Олександр Павлюк сповіщав, що кінець травня - це більш-менш реальна дата, коли люди зможуть повертатися у звільнені райони Київщини.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомляв, що щодня до столиці повертається кілька десятків тисяч мешканців, які перед тим евакуювалися або змушено виїхали. Через це ускладнюється дорожній рух.

В Міноборони кажуть, що повертатися до столиці ще зарано - через можливі ракетні обстріли.

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