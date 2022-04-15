Через це на в'їздах до Києва виникають автомобільні черги.

Щодня до столиці повертається кілька десятків тисяч мешканців, які перед тим евакуювалися або змушено виїхали, через це ускладнюється дорожній рух.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону

"Кожен день повертається багато, ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щоденно заїжджаюють у місто Київ", - сказав він.

Стосовно проблем, які у зв'язку з цим виникають, Поворозник зазначив, що це – транспортні, оскільки місто посилено готувалося до оборони і зводило фортифікаційні споруди та блокпости, які зараз ускладнюють трафік.

Інших логістичних проблем щодо продовольства чи товарів першої необхідності - немає.

Перед цим столична влада та представники Міноборони неодноразово наголошували, що повертатися до столиці ще ано, оскільки залишається велика загроза ракетних обстрілів ворога.

Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно.

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