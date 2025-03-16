Лінія боєзіткнення в місті залишається вкрай динамічною та хаотичною.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України в Торецьку Донецької області. Ворог провів ротацію і завів туди нові підрозділи, повідомляє проєкт DeepState.

"В Торецьку не відбувалося ніякого контрнаступу, ЛБЗ (лінія бойового зіткнення, – ред.) у місті не є статичною, відповідно в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь Сил Оборони. В той же час багато позицій без ротації з обох сторін. І останні зміни пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив. ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною", – йдеться у повідомленні.

Крім того, російські терористи перетворили на руїни шахту "Центральна".

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"Відповідно надалі там триматися вже нашим тяжко. У кацапів людей більше, тому в них більше можливостей. До того ж, ворог провів ротацію, завівши підрозділи 150 МСД РФ, які вкомплектованіші за ту ж 132 ОМСБр", – пояснили в DeepState.

Зазначається, що ворог також просунувся біля Бурлацького Донецької області.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, станом на 22:00 на фронті відбулося 99 бойових зіткнень із окупантами. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Тим часом заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Богдан Януш повідомив, що на Курахівському напрямку ворог перейшов до використання піших груп та дуже інтенсивного використання мотоциклістів-штурмовиків. За його словами, бої вже відбуваються на підступах до населеного пункту Костянтинопіль.

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