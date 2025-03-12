Наразі більшість міста зруйнована, розповів Євген Алхімов.

У Торецьку тривають вуличні бої, Сили оборони завдають артилерійського та дронового ураження окупантам. Про це в ефірі "Київ 24" розповів Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї бригади.

"Ми завдаємо артилерійського ураження. Дронами теж допомагаємо суміжним підрозділам. Там у них відбулася несвоєчасна заміна підрозділів. І це дало можливість нашим суміжним підрозділам здійснити деякі дії та посунути ворога звідти", – сказав Алхімов.

Він додав, що у місті ще залишилися деякі багатоповерхівки. Але більшість міської забудови вже знищено.

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"Насправді там місто виглядає гірше, ніж після ядерного удару. Тому підвали. Здебільшого у підвалах ворог намагається накопичуватися. Наші війська також укриваються у підвалах. Адже зараз така концентрація дронів, що неможливо вдень і вночі вийти кудись. Бойові дії важкі в таких умовах, все зруйновано. Шахти слугують пунктами накопичення, але там сильно не повоюєш", – додав Алхімов.

Боєць зазначив, що ворог не припиняє спроб захопити місто. Зокрема, він застосовує для штурмів як малі піхотні групи, так і броньовану техніку.

"Але здебільшого вся війна ведеться зараз дронами. Намагаються завдавати ударів по нашій логістиці. Буває штурмова авіація, три тижні тому вдалося збити Су-25, вони на дуже низьких висотах літають та відкривають вогонь некерованими ракетами", – зазначив Алхімов.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні журналісти Forbes повідомили, що частина українських бригад вийшла з території Курської області. Зазначається, що Україна евакуювала зокрема й найбільш боєздатні підрозділи.

Тим часом боєць НГУ Микола Коваль напередодні заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Зазначається, що окупанти все ще намагаються штурмувати малими групами, але ефекту масових штурмів вже нема.

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