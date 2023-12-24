На лівобережжі українські захисники відбили майже два десятки штурмів противника.

На півдні України ворог зменшив застосування керованих авіабомб та активність тактичної авіації, але тисне на населення артударами та дронами. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня відбито 17 штурмів ворога на лівому березі Дніпра Херсонської області. Зазнавши втрат, противник відійшов на попередні позиції. Триває потужна контрбатарейна боротьба, де окупаційним військам наноситься вогневе ураження по їх місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах", - розповіли військові.

Зокрема, за минулу ліквідовано 21 окупанта, знищено 5 гармат, бронетранспортер, міномет, два розвідувальні БпЛА "Зала" та "Суперкам".

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У Силах оборони зазначають, що окупанти зменшили застосування керованих авіабомб та активність тактичної авіації, але продовжують аеророзвідку та замість знищених спостережних пунктів розгортають нові. Також агресор тисне артилерійськими обстрілами, застосовує реактивні системи залпового вогню та використовує дрони різного типу по мирному населенню правобережжя Херсонщини та прибережних громад на Миколаївщині.

"Ворог продовжує ігнорувати закони ведення війни та завдав два удари ракетами невстановленого типу по центру Херсона, пошкоджено медичний заклад, об’єкт енергетичної інфраструктури, мережі тепло- і газопостачання", - наголошують у Силах оборони.

Нагадується, жителі Херсона знову перебували під потужними та рясними артилерійськими обстрілами. Ворог гатив по місту 18 разів використовуючи різні види зброї. Також були обстріляні Дніпровське, Зимівник, Білозерка на Херсонщині, Очаків та Солончаки Куцурубської громади на Миколаївщині.

Пошкоджено освітній заклад, понад два десятки багатоповерхівок, кілька приватних будинків, цивільні автомобілі.

Окрім того, окупанти не припиняють терор цивільного населення FPV-дронами та БпЛА різних модифікацій з осколковими боєприпасами. Активізувалися їх на Очаківському напрямку. Йдеться, що зафіксовано чотири таких удари та чотири скиди гранат, зокрема по Станіславу, де загинула цивільна людина та пошкоджено приватний будинок.

Зараз через потужний шторм все корабельне угруповання ворожого флоту у повному складі заведено в пункти базування разом із ракетоносіями.

Ситуація на півдні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині через російську агресію 9 людей дістали поранення, серед них – 15-річна дівчина. Чотири людини загинули, з яких троє – у Херсоні. Зокрема, у житловому будинку, в який влучила російська армія, загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники знайшли загиблого чоловіка.

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