Зокрема, росіяни втратили понад десять танків.

Сили оборони півдня уразили залізничний локомотив із колоною російської військової техніки. Ворог зазнав чималих втрат.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України. Зазначається, що росіяни втратили, в тому числі, понад десяток своїх танків.

"Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки", – йдеться у повідомленні.

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Подробиць щодо того, де саме та чим було уражено залізничний локомотив, не розкривають.

Війна в Україні: це варто знати

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що українські захисники збили російський винищувач Су-35. Сталося це на Курському напрямку. Зазначалося, що літак було збито вранці в суботу, 7 червня.

Тим часом російські загарбники продовжують тероризувати українські міста. Вдень ворог атакував Харків авіабомбами. Внаслідок удару загинула жінка, також повідомляється про десятки поранених.

Також під ударом сьогодні була Донеччина. Росіяни вбили трьох осіб, ще одна людина дістала поранень. За даними обласної військової адміністрації, у двоє загиблих – у Яблунівці Іллінівської громади, ще одна людина загинула у Костянтинівці.

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