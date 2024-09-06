Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту.

Триває повномасштабна війна РФ проти України. Військові Сил оборони змогли відновити позиції в декількох місцях на сході.

Про це ввечері 5 вересня повідомив проєкт DeepState. Зазначається, що українські захисники відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці Донецької області та біля Липців Харківської області.

Тим часом окупанти просунулися на кількох ділянках фронту.

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"Ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лисівці та Галицинівці. З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", – йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій зараз виглядає так:

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 5 вересня, станом на 22:00 на фронті відбулося 151 бойове зіткнення із противником. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там точилися 42 бої у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка та Михайлівка.

Крім того, ворог активний і на Курахівському напрямку. Там, за даними Генштабу ЗСУ, противник 28 разів проводив наступальні дії поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Запеклі бої тривають і на інших напрямках.

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