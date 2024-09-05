За добу ворог втратив 20 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі наземний дрон та чотири човни.

На півдні України – на Оріхівському (Запоріжжя) та Придніпровському (Херсонщина) напрямках після певного зменшення атак російські окупанти знову помітно збільшили кількість обстрілів та атак суходолом.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, підрозділи ЗСУ продовжують ведення оборонної операції, завдають противнику вогневого ураження. Також, по можливості, Сили оборони вживають заходів для покращення свого тактичного положення та стійкості оборони.

"Можна сказати, що після невеликої відносної паузи на південних напрямках поступово зростають кількість атак та обстрілів противника", - сказав Лиховій. Відео дня

Він зазначив, що минулими тижнями піхотних атак було значно менше, або деякими днями не відбувалося взагалі. При цьому, наприклад, за 3 вересня Сили оборони відбили 11 штурмів, вчора – 7. Зокрема, 4 вересня дві атаки противника відбито на Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Роботине, який вже зруйнований вщент окупантами.

"Виглядає як спроби наступати малими піхотними групами… Ворог зазнає при цьому вогневого ураження. Наприклад, вчора під час однієї з таких атак, він був розбитий вщент – було два "двохсотих" росіянина, при цьому втрат наших позицій не допущено. Позавчора там було кілька атак - кілька окупантів вбито, кілька поранено...", - сказав речник.

За його словами, на Придніпровському напрямку, в районі плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра, північніше Кринок, на островах, російські загарбники вчора атакували позиції Сил оборони 5 разів.

"Вони намагалися ближче просунутися до наших позицій з напрямку населеного пункту Козачі Лагери. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Це так само відбувається малими піхотними групами, але з урахуванням зі специфіки місцевості – з човнами, з іншими засобами, щоб долати водні перепони. При цьому човни ворога знищуються", - розповів Лиховій.

Зокрема, за його словами, за вчора знищено 4 човни. Загалом ворог втратив 20 одиниць озброєння та військової техніки: портативну станцію радіоелектронної боротьби, 5 артилерійських систем, 8 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА. Уражено польовий пункт боєпостачання, 2 спостережних пункти, 6 бліндажів, вогнева позиція, місце зберігання ПММ, місце зберігання військово-технічного майна та місце проживання особового складу ворога.

Лиховій звернув увагу на те, що 4 вересня знищено російський наземний дрон.

"Варто виділити наземний дрон, який знищено в районі населеного пункту Марфопіль – на Гуляйпільському напрямку... Загалом, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 76 осіб", - додав військовий.

Він також розповів, що російські війська весь час застосовують отруйні речовини, які скидають на українських захисників з коптерів, безпілотників.

"За серпень вони скинули близько 200 таких боєприпасів з отруйними речовинами. Це на всій протяжності лінії зіткнення в операційні зоні "Таврії". В основному, це відбувається на Запоріжжі. За вчора таких скидів було 13", - сказав Лиховій.

Ситуація на півдні - що відомо

Нагадаємо, Херсон, який вже був під російською окупацією, щодня піддається ворожим обстрілам та є побоювання, що загарбники спробують знов захопити місто. На думку військових, форсування Дніпра в цьому напрямку зараз неможливо, тому що ЗСУ гідно відбивають атаки на островах.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, наступ місту не загрожує, хоча б через те, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра, трохи відтісняти противника від річки. Власне це є певною підставою для зменшення небезпеки форсування Дніпра з боку окупантів, які при цьому утримують там значну присутність.

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