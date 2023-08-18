Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українська авіація та артилерія минулої доби завдали нищівних втрат ворогу. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, зокрема, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, у Генштабі нагадують про знищення двох ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 та чотирьох розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника", - йдеться у повідомленні.

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Ворог за минулу добу завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Втрати окупантів - що відомо

Вчора повідомлялося про збиття аж двох російських вертольотів Ка-52 - одного в районі Бахмута, другого на Запоріжжі.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили російський танк Т-90 на Сватівському напрямку за допомогою FPV-дрона.

Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 256050 чоловік особового складу.

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