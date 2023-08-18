Українська авіація та артилерія минулої доби завдали нищівних втрат ворогу. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, зокрема, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два - по зенітно-ракетних комплексах.
Крім того, у Генштабі нагадують про знищення двох ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 та чотирьох розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника", - йдеться у повідомленні.
Ворог за минулу добу завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Втрати окупантів - що відомо
Вчора повідомлялося про збиття аж двох російських вертольотів Ка-52 - одного в районі Бахмута, другого на Запоріжжі.
Також повідомлялося, що ЗСУ знищили російський танк Т-90 на Сватівському напрямку за допомогою FPV-дрона.
Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення становлять 256050 чоловік особового складу.