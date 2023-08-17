Цього разу ворожий "Алігатор" впав на Запоріжжі.

Воїни 47 окремої механізованої бригади "Маґура" збили російський ударний вертольот Ка-52.

Як повідомляє прес-служба бригади, російську "пташку" приземлили в районі населеного пункту Роботине, що на Запоріжжі.

"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вартість одного "Алігатора" – $16 млн.

Втрати РФ - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої доби знищено 480 російських окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 256050 осіб.

Від початкку повномасштабного вторгнення ще знищено:РСЗВ – 714 одиниць;літаків – 315; гелікоптерів – 314; кораблі /катери ‒ 18, техніка ‒ 773.

Сьогодні вранці було збито російський гелікоптер Ка-52 на Бахмутському напрямку. Це робота підрозділу зенітників Повітряних Сил.

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