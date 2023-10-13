Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника.

Сили оборони України сьогодні знищили російський винищувач Су-25.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також українськими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

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Водночас, кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетний удар по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання, отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

"Ворог завдав 2 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: новини

Відповідно до ранкових даних Генерального штабу ЗСУ, за увесь час повномаштабного вторгнення РФ, Силами оборони України було знищено 316 ворожих літаків.

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