Російські окупанти скинули за цю ніч на південь України 21 керовану авіабомбу, зазначила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Спостерігається чергове загострення щодо обстрілів ворогом півдня України керованими авіабомбами (КАБ).

Про це керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону. За її словами, було чергове загострення після певного затишшя в період штормового попередження. "21 КАБ в нашій зоні відповідальності ворог використав тільки за цю ніч, в тому числі й у напрямку Одещини, Чорне море, Зміїний", - наголосила вона. За її словами, таким чином окупанти намагаються протидіяти цивільному судноплавству.

Гуменюк зазначила, що все ж найбільше дістається правобережній Херсонщині. "На одне село ворог скидав цієї ночі по чотири КАБи - керовані авіабомби потужністю 500 кілограмів у тротиловому еквіваленті, які мають надзвичайно руйнівну силу", - розповіла вона.

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Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України зазначила, що запаси таких бомб у ворога "дуже великі". "Це треба усвідомлювати, саме тому нами ведеться максимально потужна робота щодо отримання засобів протидії - літаків", - розповіла вона. За її словами, використання засобів ППО для знищення КАБ є нераціональним, бо втрачаємо можливість захисту від більш потужної зброї.

За її словами, такий терор авіабомбами ворог виправдовує тим, що немає можливості використовувати повноцінно артилерію через зменшення кількості боєприпасів. За її словами, Сили оборони півдня за цей тиждень знищили чотири ворожі польові склади боєприпасів, зокрема, два - за минулу добу. " Ми продовжуємо роботу і по опорних пунктах, і пунктах управління БПЛА - один такий знищено за минулу добу", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, на правобережній Херсонщині через удари окупантів загинули двоє осіб, ще 6 дістали поранення, серед них - дитина.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди, у тому числі з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Зокрема, по Херсону ворог випустив 49 снарядів.

Прокудін розповів, що ворог "демілітаризував" будівлю, що була законсервована - вдарив по дитячій лікарні. На щастя, 12 жовтня там не проводився прийом пацієнтів, тому обійшлося без жертв. Проте приміщення має значні руйнування.

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