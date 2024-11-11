Росія кинула проти ЗСУ на Курщині десятки тисяч окупантів з найкращих частин, - Сирський (фото)

Задача ЗСУ на цьому напрямку - стримувати та знищувати ворога на його землі.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що десятки тисяч військових із найкращих частин РФ намагаються витиснути українських захисників та просунутись на Курському напрямку.

"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті", - підкреслив головнокомандувач.

Сирський провів роботу в частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. За його словами, важливість цієї ділянки фронту не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені.

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Він додав, що росіяни отримали наказ від свого керівництва і тепер намагаються просунутись углиб території, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

"Наша задача на цьому напрямку - стримувати та знищувати ворога на його землі. Тому моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та розв'язанню питань всебічного забезпечення й підготовки резервів", - підсумував головнокомандувач.

Війна в Україні - бої у курській області

Як писав Forbes, у Курській області РФ три потужні бригади ЗСУ ведуть щільний бій з морпіхами противника та північнокорейськими солдатами, які нападають з двох напрямків.

У селі Погребки вже утворились щонайменше три кладовища БТРів з великою кількістю мертвих окупантів. Попри це, деяким машинам все ж вдалось пройти через українські міни, дрони, ракети та артилерію. Це дозволило противнику посунути позиції ЗСУ.

Військовослужбовець Кирило Сазонов заявив, що Росія кидає на Курську область ледь не найкращі свої підрозділи. За його словами, противник намагається якомога швидше витіснити Сили оборони з території регіону.

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