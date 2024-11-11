Криваві російські штурми в Курську залишили щонайменше три кладовища для машин БТР-82 і їхніх пасажирів

У Курській області РФ три потужні бригади ЗСУ ведуть щільний бій з морпіхами противника та північнокорейськими солдатами, які нападають з двох напрямків.

Forbes назвало це "апокаліптичною битвою", яка коштує противнику ЗСУ десятків одиниць техніки та сотень життів.

"Це не означає, що росіяни не переможуть. Кремль створив кадрову машину для перекачування нових військ у бій. Звичайно, машина не може працювати вічно. Але немає жодних ознак того, що найближчим часом закінчиться сировина", - зазначає видання.

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В Українському центрі оборонних стратегій заявили, що росіян перегрупувались на цій ділянці фронту. Як зазначається, російське керівництво хоче повернути захоплену територію області і готово заплатити за це тисячами життів. Підганяти Кремль може й перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, адже він обіцяв припинити війну в Україні інавгурації у січні. Заморозка по поточній лінії фронту означало б для обох сторін втрату їхньої території.

Наразі ведеться протистояння між росіянами на колісних бронетранспортерах БТР-82 та ЗСУ - 95-а десантно-штурмова бригада, 47-а механізована бригада з танками М-1 і бойовими машинами М-2 від США, а також нещодавно реорганізована 17 важка механізована бригада. Ці бійці Сил оборони підривають російську техніку ледь не з тою ж швидкістю, з якою вона потрапляє на фронт.

У селі Погребки вже утворились щонайменше три кладовища БТРів з великою кількістю мертвих окупантів. Попри це, деяким машинам все ж вдалось пройти через українські міни, дрони, ракети та артилерію. Це дозволило противнику посунути позиції ЗСУ.

Допомагають росіянам не тільки північнокорейці. Навчальна база в окупованому Криму також направляє "найманців з африканських країн і Куби" в 810-ту бригаду морської піхоти.

Війна в Україні - бої у Курській області

Військовослужбовець Кирило Сазонов заявив, що Росія кидає на Курську область ледь не найкращі свої підрозділи. За його словами, противник намагається якомога швидше витіснити Сили оборони з території регіону.

Forbes писав, що росіяни пішли в наступ на Курщині через "мирний план" Трампа.

На тлі цього біженці з міста Суджа вийшли на мітинг в Курську та вимагали евакуювати місцевих жителів, які там залишилися.

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