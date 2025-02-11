Загалом під час атаки ворожа армія використала 124 безпілотники різного типу.

У ніч проти 11 лютого армія РФ здійснила комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах газодобувної промисловості у Полтавській області. Загалом було зафіксовано до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ та зазначили, що інформація щодо кількості збитих ракет уточнюється.

Крім того, противник застосував 124 ударні БпЛА типу "Shahed" та дрони-імітатори інших типів зі своєї території, а саме з таких населених пунктів, як Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - зазначили у повідомленні.

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Загалом було збито 57 "Шахедів" та безпілотників інших типів на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

"64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина", - додали у ПС ЗСУ.

Атака РФ на Україну 11 лютого - що відомо

У ніч проти 11 лютого російські окупанти вчергове атакували Україну. У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією були здійснені на Запорізьку область.

Ворожі ударні безпілотники спостерігалися на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний, а також на півдні Сумщини та на північному заході Харківщини, курс - південно-західний.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що окупанти атакували регіон ракетами, внаслідок чого без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Також стало відомо, що внаслідок російської атаки в Україні вводилися екстрені відключення світла у Дніпропетровській та Донецькій областях, однак пізніше їх було скасовано.

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