Їх було введено у Дніпропетровській та Донецькій області через ворожу атаку.

В Україні 11 лютого застосовували екстрені відключення світла через масований ракетний обстріл РФ. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії", - зазначив він.

За словами Галущенка, наслідки атаки будуть уточнюватися, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.

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"Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях", - закликав міністр.

В "Укренерго" також підтвердили застосування аварійних відключень електроенергії в Україні.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", - додали у повідомленні.

Оновлено 10:20. В ДТЕК заявили, що екстрені відключення світла, які вводилися на Дніпропетровщині та Донеччині, скасовано. Там наголосили, що у разі змін інформуватимуть українців у своїх соцмережах.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що загарбники атакували регіон ракетами, внаслідок чого без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. На щастя, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури немає.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, 10 лютого в Україні застосовувалися відключення світла для промисловості та бізнесу. Обмеження діяли у період з 6-ї до 21-ї години. Причиною таких відключень стали пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Водночас експерт розповів, чи повернуться графіки відключення світла в Україні через морози. Він наголосив, що серйозні морози очікуються тільки вночі, а загалом температура не критично низька.

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