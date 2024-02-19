На лютий 2022 року було зроблено максимально все, щоб гідно зустріти ворога, підкреслив генерал-лейтенант.

Триває повномасштабна війна в Україні. Українські воїни готувалися до відбиття повномасштабної агресії Росії протягом п’яти місяців.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю "Радіо Свобода". "В Об’єднані сили я був призначений ще в липні 2021 року. Провівши аналіз, уже восени була дуже велика вірогідність, що буде повномасштабна війна. Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але те, що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області - це було очевидно. Тому що ми аналізували дії противника, його відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконували вони на території, вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону", - заявив він.

За словами Павлюка, були всі ознаки, що ми зустрінемо ворога не тільки з окупованої частини Донбасу, на якій діють угруповання "ЛДНР", що визнані в Україні терористичними, а й з території Росії.

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"Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було, - ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна. Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії. Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий", - зазначив командувач.

Він підкреслив, що на лютий було зроблено максимально все, щоб гідно зустріти ворога. "Всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви - ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато. Це зіграло свою, можливо, вирішальну роль. Що в перший день, коли був завданий удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади - вони пройшли в пусте місце", - розповів Павлюк.

У центрі уваги українські новини - війна проти РФ триває

19 лютого 2024 року - це 726 день з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Як повідомляв УНІАН, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що після виходу з Авдіївки Донецької області українським військам доведеться відходити й з інших рубежів.

"Нашим військам треба відійти й з флангів, де вони знаходилися. Нам треба зараз підстрахувати також Мар'їнський напрямок і Вугледар - над ними всіма зараз буде нависати ворог, і там теж може відбуватися тактичний відхід з певних позицій. Під це і створюються певні оборонні рубежі, щоб далі вдало стримувати ворога", - пояснив він. Також Мусієнко не виключає, що російські окупанти посилять тиск на українські позиції в районі Куп'янська.

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