У Торецькій громаді, до якої належать 2 міста, 10 селищ і 7 сіл, залишилося 9,5 тисячі людей.

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик заявив, що у місті залишилося 4,5 тисячі населення. Однак, зі збільшення інтенсивності російських обстрілів, охочих евакуюватися стало більше.

"За останній тиждень ми вивезли 1 378 людей. Завдяки співробітникам Національної поліції та ДСНС їх евакуювали броньованими автомобілями. А все тому, що ворог активно використовує авіацію, руйнує не лише житлову забудову, але всю інфраструктуру навкруги. Тому є велика ймовірність, що транспортний засіб потрапить під удар", – сказав він в інтервʼю Радіо Донбас Реалії.

Чинчик зазначив, що у Торецькій громаді, до якої належать 2 міста, 10 селищ і 7 сіл, залишилося 9,5 тисячі людей.

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За його даними, серед населення, що залишилося, можуть бути сім’ї з дітьми, хоча місцева влада проводила примусову евакуацію сімей з дітьми.

"На жаль, траплялось, коли батьки офіційно виїжджали через блокпости, ми робили відповідні відмітки, але потім вони потайки обходили пункти пропуску через обʼїзні шляхи та стежинки і назад завозили дітей в громаду. Батьки навіть не випускали дітей з квартир, аби їх не помітили... У нас були непоодинокі випадки, коли деякі сім’ї примусово вивозили і в друге, і в третє, і навіть вшосте", – додав чиновник.

Війна в Україні - ситуація у Торецьку

Російські загарбники намагаються знищити Торецьк у Донецькій області, аби потім захопити руїни. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, ворог не припиняє активних бойових дій в напрямку Торецька, і зокрема, минулого тижня ворог провів 114 атак, а до того - 31 атаку. Минулої доби відбулося 25 атак, а з вівторка на середу - 32 атаки.

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